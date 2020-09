Ya se acerca la recta final de la elección presidencial en Estados Unidos y comienzan los debates entre Biden y Trump. Sin embargo, el tono de la campaña política ha estado marcado estos días por los dichos del actual presidente y por la presencia de milicias armadas en su apoyo.

En conversación con CNN Chile, el ex embajador en el país norteamericano, Juan Gabriel Valdés, se refirió al panorama actual, realizando además sus proyecciones respecto a la votación.

“La elección como proceso tradicional de Estados Unidos, en el cual existe una transición del poder pacífica y el proceso se desarrolla en orden, está en serio riesgo”, sinceró Valdés.

Asimismo, el también abogado fue enfático al señalar que no recuerda en la historia de ese país “una situación en la cual el presidente declara que no está seguro de aceptar una transición pacífica y que además se dedica a destruir la credibilidad de los votos por correo que es una tradición en EE.UU.”.

“Ha habido situaciones como esta en el pasado y en ellas ha intervenido tanto el Congreso como la Corte Suprema, pero lo que no ha habido es un caso de un presidente que diga que no está seguro de que su transición sea pacífica porque no está seguro de entregar el poder si pierde”, detalló.

Valdés ve con preocupación las acciones y dichos de Donald Trump, los cuales ponen en duda la credibilidad del voto. “Señala que ya hay una suerte de fraude en camino y él dijo lo mismo en la elección pasada contra Hillary Clinton (…) ahora es claro que se prepara a negar la legitimidad del resultado“.

Este sábado el presidente designó a Amy Coney Barrett, una jueza conservadora de la Corte Federal de Apelaciones, para reemplazar a la recientemente fallecida juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Previo a esta decisión, Valdés señaló que “como los nombramientos son de por vida esto significa que la corte va a durar mucho tiempo (…) y estará en contra de principios que los norteamericanos se han esforzado mucho por conseguir como la salud pública, la educación pública, libertades de voto, al fenómeno del aborto”.

“Aquí lo que está ocurriendo no es solamente una disputa electoral (…) sino que es una polarización creciente que está erosionando todas las instituciones de la democracia norteamericana: la Corte Suprema, el Congreso, que es una institución paralizada que se confronta sin poder aprobar una sola ley y un presidente que parece monarca y que dicta decretos para gobernar y que amenaza con que los procesos electorales no le van a hacer mella”, finalizó el ex embajador.