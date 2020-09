El académico del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Robert Funk, comentó el escenario actual de elección presidencial de Estados Unidos que se realizará el 3 de noviembre entre el candidato demócrata, Joe Biden, y el mandatario que va a la reelección, Donald Trump.

“Es extremadamente complejo, desde la guerra civil que no vemos un nivel de división como el que vemos hoy“, sostuvo el analista en entrevista con CNN Chile al referirse al panorama que se desarrolla previo a las comicios.

Sobre la posibilidad de que el resultado final de quien resulte ganador no se sepa de inmediato, Funk dijo que lo ve como “muy posible, como mucha gente esta votando debido a la pandemia por correo, que el resultado final no se sepa hasta mucho después de la noche de elección“.

“Es posible que Trump esté ganando la noche de la elección y él ahí va querer parar el conteo, porque no se van haber contado todos los votos por correo”, anticipó.

Al hablar del posible impacto que tenga la nueva denuncia de agresión sexual que recae sobre el mandatario estadounidense, el académico de la U. de Chile dijo que es probable no le afecte.

“Una cosa interesante de esta elección es que hay pocos indecisos, porque está tan dividida y la gente tiene sentimientos muy fuertes para un lado y el otro, pero también porque sienten que los conocen“, argumentó.

En la misma línea, detalló que “Biden lleva 50 años en la política, la gente que lo apoya lo conoce, no van a aprender mucho más en los debates o en la publicidad electoral. Trump tiene sus seguidores y estas cosas que han salido en el pasado no lo afectaron“.

“Esa vez no cambió nada y esta vez tampoco va a cambiar, por eso es tan importante la posibilidad que tenga la gente de ir a votar“, dijo en referencia a las denuncias de abuso y acoso que también se presentaron en su contra en 2016.

“Por eso él se esta pronunciando contra la votación del correo“, agregó.

Finalmente, sobre los tres debates presidenciales que se realizarán en la previa a las elecciones, siendo el primero el 29 de septiembre, especuló que dice que “no es tan importante, no van a cambiar muchos las opiniones, los debates no cambian mucho la opinión de los votantes y en este caso menos que otras veces”.

“Biden no saca nada con debatir con Trump, porque si uno debate con alguien que no se basa en la racionalidad, en la realidad, Trump puede salir con cualquier cosa y va a salir con cualquier cosa para tratar de hacer que Biden reaccione. Puede acusarlo de ser violador, de cualquier cosa, y si Biden se enoja, pierde la calma y reaccionar mal”, adelantó.

Funk concluyó que “por lo tanto no sé por qué lo hace, es tradición de EE.UU. y en ese sentido creo que Biden tiene una gran desventaja, porque va intentar debatir en base a los hechos y la racionalidad y Trump no tanto“.