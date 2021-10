El candidato presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, respondió a las acusaciones en su contra por financiamiento irregular, luego de que se difundiera el reportaje de Chilevisión y CNN Chile, que reveló aportes ilegales de empresas pesqueras para su campaña parlamentaria de 2009, cuando era militante de la DC.

El abanderado oficialista aseguró no haber tenido conocimiento de dicho financiamiento, responsabilizando a su mano derecha y ahora ex coordinador general de su candidatura presidencial, Cristóbal Acevedo.

Además, desde su comando, tanto Katherine Martorell como Juan José Santa Cruz acusaron que los aportes serían producto de una “operación política” de la Democracia Cristiana.

“Era la Democracia Cristiana la que iba a ver a las empresas para pedirle plata, así era y yo le exigiría al señor Latorre, que ha sido tan categórico hoy día, que transparentara cuáles empresas y a quiénes le donaron. Lo sabe él perfectamente y lo sé yo”, acusó el actual coordinador de la campaña de Sichel.

Justamente para abordar ese emplazamiento es que el ex presidente de la falange, Juan Carlos Latorre, conversó con CNN Chile, asegurando que las explicaciones del candidato de centro derecha serían “una mentira” y que su partido solo responde a los recursos que recibió a través del Servel, en un procedimiento “claramente legal”.

“En aquél entonces los encargados de cómo recolectar los recursos para la campaña son la gente que estaba en su entorno. Es su jefatura de campaña. (…) En la rendición de cuentas que cada candidato bajo su responsabilidad hace, debe aparecer un ítem que dice aportes del partido, y de esa cantidad nosotros respondemos”, aseguró Latorre.

El ex diputado además agregó que “decir que eso (el financiamiento irregular de la campaña de Sichel) es responsabilidad de la Democracia Cristiana, es simplemente eludir su propia responsabilidad con una mentira. Una mentira que creyó él seguramente que iba a pasar desapercibida”.

Respecto a las duras acusaciones de Santa Cruz, el ex subsecretario de Obras Públicas señaló que “entiendo que esté un poquito afectado, porque él tiene que ver cómo defender lo indefendible. Cómo defender a su candidato cuando hoy día, en vez de responder, lo deja a él atacándome y el candidato aparece como víctima“.

Asimismo, Latorre aseguró que durante su periodo como líder de la DC, el nuevo coordinador general de Sichel no desempeñó ningún rol relevante dentro del partido, planteando que “si él quiere responder por otros periodos en los que él tuvo un rol, que lo diga, pero que no me venga a preguntar a mí“.

Por otro lado, el ex presidente de la falange cuestionó el argumento de Santa Cruz sobre que a sus 30 años Sichel no pudiese recibir aportes de grandes empresas: “me parece casi una ofensa (…) suponer que una persona de 30 años es poco menos que un niño inocente, que no tenía ninguna responsabilidad sobre aquellos que estaban ayudando a financiar su campaña, me parece desde luego poco probable y hasta ridículo“.

Finalmente, Latorre desmintió categóricamente que durante su administración la directiva de la DC haya solicitado recursos a las empresas: “estamos hablando de un periodo en el cual el financiamiento de la política a partir de las empresas era legal y obviamente, entre las obligaciones que yo tenía como presidente del partido, era intentar, a través de un equipo financiero, que nuestro partido tuviera recursos para enfrentar la campaña“.

Junto a esto, el ex timonel DC afirmó que “de ahí a que eso se confunda con haber ido a pedirle plata a las pesqueras, a través de boletas falsas, no. Lo desmiento categóricamente. No participé en ninguna gestión frente a una pesquera para tener recursos para la campaña del partido en esa época”.