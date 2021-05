Durante el pasado viernes 30 de abril, el Gobierno se reunió con los miembros de las juntas directivas de las Cámaras de Diputados y Diputadas y del Senado, para analizar el actual panorama político en torno a las ayudas sociales de cara a la crisis sanitaria del COVID-19.

Tras la cita, las presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), afirmó que “este diálogo ha concluido en una agenda de mínimos comunes que es necesario abordar con urgencia, pensando en las familias y en que les lleguen recursos de manera universal”.

En conversación CNN Chile, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), valoró la instancia, sin embargo manifestó sus reparos sobre el proyecto de Renta Básica Universal que propone la oposición.

“Creo que es justamente lo que me hace pensar si este acuerdo va a funcionar o no, porque parte de la idea de ponerse de acuerdo en las cosas comunes que tenemos para enfrentar la emergencia y no generar instancias de un costo sideral”, expresó ya que a su juicio, el costo de este proyecto “es toda la plata del mundo, son casi la mitad del presupuesto nacional”.

“De todos los gastos que hace un país, el 50% de eso sería solamente esta renta. Más allá de lo conceptual sabemos que es imposible”, dijo.

En ese sentido, el parlamentario hizo un llamado a “respetar la institucionalidad” para así lograr acuerdos. “Que no de lo mismo, como pareciera hoy día, presentar 20 proyectos inconstitucionales sabiendo que lo son.”, expresó.

Primarias Chile Vamos

Por otro lado y respecto a la decisión de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de participar en la primaria de Chile Vamos para definir al candidato o candidata presidencial del sector, el senador manifestó la acción como un “problema grato”.

“Es un problema grato porque de alguna manera significa que las dos mejores candidaturas de Chile Vamos son precisamente Joaquín Lavín y Evelyn Matthei”, dijo.

Sin embargo, expresó que “ojalá que en una primaria seamos capaces de llevar una candidatura”.

“Me parece de sentido común que si tenemos los dos mejores puestos en la grilla de partida, busquemos un escenario en que haya un candidato”, agregó.