José Joaquín Brunner y la crisis educativa: “Los SLEP han estado llenos de problemas desde su diseño”

El exministro analizó el complejo panorama del sistema público educativo.

En una nueva edición de Influyentes, de CNN Chile, el abogado y exministro de Estado, José Joaquín Brunner, abordó la profunda crisis que atraviesa el sistema educacional chileno, centrando sus críticas en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Según el experto, la problemática radica en el origen mismo de la normativa.

“Los SLEP han estado llenos de problemas desde su diseño. Hay problemas de diseño porque muchos SLEP nacen con una carga insoportable, de deuda”, aseguró el exministro.

En esa misma línea, aseguró que “no me parece una mala idea, siempre y cuando sea una idea de poder mejorar y apurar la realización de este esquema nuevo”.

En su diagnóstico, Brunner subrayó que el error fundamental fue priorizar “la estructura administrativa” por sobre el trabajo directo “en el aula”.

Respecto a la baja en las tasas de natalidad, Brunner advirtió que “para los próximos 20 años Chile tiene que cerrar colegios”. “Es un ajuste doloroso pero necesario de planificar ahora. Si no lo hacemos con orden, vamos a tener un sistema quebrado por falta de alumnos”, añadió.

Finalmente, al analizar el estado de las fuerzas oficialistas, el entrevistado aseguró que “la izquierda sigue confundida y golpeada”.

Según su visión, esto responde a diagnósticos que no fueron validados por la ciudadanía y a una gestión del poder que ha resultado ser “mucho más difícil de lo que imaginaron en sus programas de campaña”.