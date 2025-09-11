José González (UDI), candidato a diputado: “La gente no puede querer morir, porque no sabe lo que hay después de la muerte”

Mientras González advirtió sobre los riesgos de “normalizar” prácticas como el suicidio asistido, Juan Carlos Valdivia (IND–DC) defendió la libertad individual como base para legislar en temas de salud y derechos reproductivos.

Un intenso cruce de posturas se vivió durante este jueves, en un capítulo de Aquí Se Debate, donde los candidatos a diputado José Miguel González (UDI) y Juan Carlos Valdivia (independiente en cupo DC) discutieron sobre temas como la eutanasia y el aborto.

González reafirmó su rechazo al proyecto de ley de eutanasia actualmente en discusión en el Congreso. “El dolor influye mucho. La gente no puede querer morir, porque no sabe lo que hay después de la muerte”, afirmó.

Además, expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar la legislación en el país.

“En Suiza hablan de cabinas de suicidio en la calle. Esa es la puerta que ustedes quieren abrir”, advirtió.

Desde una postura opuesta, Juan Carlos Valdivia defendió la libertad individual como principio fundamental para avanzar en estas materias.

“La libertad significa que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer”, señaló.

En esa línea, manifestó su apoyo tanto a la eutanasia como al aborto legal: “Estoy a favor del aborto. Cuando hay una ley de aborto, no significa que la gente tenga que abortar. El que no quiera, no lo hace, pero no puedes impedirles a otros hacerlo”.