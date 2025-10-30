Kaiser en CNN Prime: Ossandón “no piensa mucho antes de hacer declaraciones” y Desbordes es “octubrista de derecha”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario habló en profundidad sobre algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto durante los últimos días, cómo ve el repunte de su candidatura del que hablan las encuestas de opinión y su opinión de algunos dichos por parte de personeros de Chile Vamos.

Este 1 de noviembre el país entra en la veda electoral, más específicamente un apagón de encuestas de opinión sobre la carrera presidencial y parlamentaria, dejando así a “oscuras” al público sobre cómo se prospectan las distintas candidaturas.

Sin embargo, lo último que saltó a la vista entre los diversos estudios tiene que ver con el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien mostró un repunte en desmedro de la carta del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con CNN Prime, Kaiser aseguró que en sus mediciones propias han alcanzado cifras similares a la encuesta La Cosa Nostra, de Alberto Mayol, a mediados de octubre. Esto es un cuarto lugar con Kast como líder y con la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, siguiéndole de cerca. Pero aún entonces se habla de diferencias de máximo cuatro puntos con el republicano.

“Siempre estuvimos mejor de lo que decían muchas encuestas y ahora estamos viendo adónde vamos a llegar electoralmente. Todo el mundo está diciendo que nos está yendo mejor de lo que se ha planteado en general. Nuestra dinámica es de crecimiento junto a los niveles de conocimiento. Los debates han ayudado y los próximos también van a ayudar. Estamos confiados de que vamos a jugar un muy buen papel”, afirmó.

Que Bolivia “se comporte como un país civilizado”

Polémica generaron los dichos del nacional libertario sobre cerrar la frontera con Bolivia para terminar con el tráfico del comercio ilegal de vehículos robados en territorio nacional, anuncio que ha expresado en más de una oportunidad pero que en esta ocasión vino aparejado de una amenaza directa: “se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

Al respecto, consultado sobre cuál era la intención del mensaje y si es que esto implicaba algún tipo de acción militar, explicó que “en esencia, no hay nada que nosotros queramos de Bolivia aparte de que sean cooperativos en materia migratoria, de contrabando y delincuencia. Entonces, qué vamos a ir a meternos militarmente a Bolivia”.

“Lo que estamos demandando de Bolivia es que se comporte como un país civilizado”, agregó.

“No respaldaré a Bachelet”

Otro de los escenarios en los que los candidatos presidenciales deben ponerse si llegasen a La Moneda tiene que ver con la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, algo que Kaiser inmediatamente advierte con una negativa rotunda.

“Para nosotros el tema de Bachelet es un tema que está cerrado junto con lo que es nuestra participación en muchas organizaciones multilaterales”, dijo Kaiser.

Y añadió: “yo personalmente no estoy dispuesto a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet. Conmigo no se consultó la candidatura de Michelle Bachelet. Y yo no me siento comprometido con la política exterior del señor Gabriel Boric si no la consulta con nosotros. Así que no, no la voy a respaldar”.

Algo que planteó lateralmente al inicio tiene que ver con los organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, muchos de los cuales ya ha adelantado que buscará que como país ya no adscribamos a ellos.

Con respecto a la ONU, Kaiser señaló que no dejaría de participar de la Asamblea General ni del Consejo de Seguridad, si es que llegásemos a participar de este. Pero sí apostaría por dejar atrás órganos asociados o ligados a Naciones Unidas porque “cuestan un ojo de la cara, porque no hacen ningún aporte, porque en escencia han estado interviniendo en la política interna, porque han sido fundamentales en la inmigración ilegal hacia Chile”.

Un ejemplo de Chile aplicando alguna iniciativa promovida por estos organismos, según Kaiser, es el carnet de persona no binaria, algo que “nunca pasó por la ley chilena” y que sin embargo los tribunales nacionales aplican. Esto, de todas formas, ocurre tras la suscripción de nuestro país a reconocer como un ente válido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.