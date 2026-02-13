“Si los incomodamos es porque vamos avanzando”: Alcaldesa Reyes se refirió a las amenazas de muerte que ha sufrido

La jefa comunal de Lo Espejo habló sobre las amenazas que ha recibido de parte de quiénes las ha recibido, lo que actualmente se encuentra en investigación.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se reunió esta jornada con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito de las amenazas de muerte que ha recibido y denunciado públicamente.

En conversación con CNN Prime la jefa comunal ahondó en lo que han sido estas amenazas, a las que se sumó una nueva esta misma jornada según explicó, y también en las acciones que como autoridad espera que se tomen.

“Tenemos algo de experiencia -es terrible decirlo- en el tema entonces también uno va viviendo de forma distinta este tipo de situaciones. Y no necesariamente desde la preocupación o el miedo, sino que también desde ir mirando cómo se va desarrollando este fenómeno, por cierto tomando todas las precauciones”, comentó la alcaldesa.

Si bien aún queda investigaciones por realizar, a entendimiento de Reyes esto sería una reacción a las acciones que han adoptado desde el municipio, tendientes a quitar espacios al narcotráfico y crimen organizado. “De alguna forma estas acciones terminan incomodando al propio crimen organizado y a aquellos que se sienten con la facultad de poder hacer lo que quieran en cualquier espacio”.

Sobre la nueva amenaza directa que recibió, la alcaldesa explicó que llegó vía correo electrónico. Sin embargo, añade, estas son del tipo de amenazas graves y con antecedentes que se puedan rastrear, pero que de todas formas los amedrentamientos vienen en distintas formas.

“Cuando hemos hecho retiros de cámaras o de portones nos llegan amenazas que igual son súper indirectas, pero que igual son. O por redes también. Y ahí uno va sopesando”, comentó la jefa comunal de Lo Espejo.