Jara compromete reducción de gasto fiscal en el Estado y señala que cuando llegó al Gobierno había “operadores políticos de la derecha”

En conversación con CNN Chile Radio, la candidata presidencial además apuntó a que "en algunas instituciones" públicas la productividad es muy baja.

La candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara (PC) se refirió al contexto económico del país, en medio de las advertencias por el alto gasto público.

Una de las entidades que se pronunció al respecto es el Consejo Fiscal Autónomo, desde donde hicieron un llamado a reducir el gasto en US$ 6 millones para equilibrar el déficit fiscal.

En conversación con CNN Chile Radio, Jara señaló que “quiero ser súper clara en esto. En mi gobierno se va a mantener la senda a la convergencia fiscal, sin duda. Creo que lo que se valora más internacionalmente es el trayecto que se sigue en la materia, incluso más allá de la meta misma, sino que la coherencia que tiene el país en el camino que sigue para llegar a esa meta. Y tengo muy claro el efecto económico que produce cuando se incumplen los compromisos o cuando la deuda pública supera el techo“.

Respecto a los recortes de gastos, sostuvo que “yo creo que hay que hacer un esfuerzo en eso, claramente“.

Además, reveló una situación relacionada con los “operadores políticos” dentro del Estado y que vivió cuando ella llegó al Gobierno.

Jara aseguró que “cuando las candidaturas populistas de la derecha dicen que esto lo van a hacer despidiendo operadores políticos —que a mí me gustaría que así ocurriera, porque yo, cuando asumí en este gobierno, en mi propio gabinete como ministra, quedaron sentados todos los operadores políticos de la derecha— entonces yo entiendo cuando reclamo, porque no es la primera vez que me pasa; con anterioridad, en el gobierno de la presidenta Bachelet, también. Pero con eso no se alcanzan a hacer los ajustes que el erario fiscal requiere, y ese es el punto que he puesto en discusión”.

En materia de modernización del Estado y productividad, recalcó que “yo creo que hay muchas cosas que hacer. Pero hay un gran ejemplo, que fue el proceso de modernización del Estado como de la década del 2000, en el cual, junto con los gremios de los trabajadores, junto además con los directivos de los servicios públicos y recogiendo experiencia internacional, se adoptaron medidas tan relevantes como indicadores de gestión”.

Finalmente, se le preguntó si es que se calienta la silla en el sector público, ante lo cual puntualizó que “en las instituciones en las que a mí me ha tocado trabajar no he visto eso, lo digo sinceramente. Pero no conozco otra realidad y tiendo a creer que sí, en algunas“.