El Ministerio de Salud realizará un protocolo para que la vacuna AstraZeneca sea aún mas focalizada. Todo después de que el Instituto de Salud Pública (ISP) recomendara su aplicación a hombres mayores de 18 años y mujeres mayores de 55, tras los casos de trombos que dieron la vuelta al mundo.

La vacuna fue aprobada por el ISP el 27 de enero para mayores de 18 años de ambos géneros y sin límite de edad. No obstante, mientras se aplicaba el producto en Europa aparecieron ciertas reacciones secundarias.

Heriberto García, director (s) del Instituto de Salud Pública, conversó con CNN Chile y explicó que tras la aparición de los trombos en el proceso europeo “efectivamente, vimos que (recomendar restricciones) era más sano para no entorpecer el proceso de vacunación y no generar dudas con respecto a las vacunas si es que llegara a producirse una situación similar”

García asume que con la restricción, además, se busca que “no se enlode un buen sistema de vacunación al aparecer un trombo en una mujer menor de 55 años, que son las que tienen más probabilidades de sufrir con la prevalencia de la enfermedad trombótica, no de COVID-19. Vemos que son personas que conviene no vacunarlas para no generar la duda de si la enfermedad se produce por la vacuna o de otra forma“.

Respecto de la situación que aconteció en las naciones que fueron pioneras en la inoculación masiva de AstraZeneca, el profesional resaltó que “ocurrieron al rededor de 86 casos en 25 millones de personas vacunadas, lo que en términos de tasa son 6 casos en un millón de personas“.

Asimismo, indicó que la trombosis se produce en un 16% de pacientes COVID cuando hay embolia pulmonar, en un 14% cuando es trombosis venosa y, en el caso de la cerebral -que es la más peligrosa-, apunta a 39 casos en 1 millón.

Esas cifras, remarca, “se originan sólo por estar contagiado“. En ese sentido, sostuvo que “la vacuna siempre va a ser más segura porque tú vas a evitar que esto ocurra si te contagias porque evitaste esa instancia con la vacuna”

“Pero hay un grupo de mujeres, menores a 55 años que tiene mayor prevalencia a sufrir trombosis simplemente porque pueden estar tomando anticonceptivos, ser fumadoras o porque tienen una condición genética de hormonas, específicamente de estrógenos, que hace que se produzca la patología”, agregó.

“Va a ser siempre más seguro que la persona se incocule con la vacuna que esté disponible, va a ser mucho mejor que se vacune con AstraZeneca a no ser vacunada” y explica que su recomendación se base en que al no inmunizarse, se vuelve más propensa a tener el virus que al agravarse podría presentar trombos.

“Si una mujer menor de 55 años por algún motivo llega a un vacunatorio y no hay otra vacuna más que AstraZeneca, siempre va a ser mejor vacunarse con ella que no hacerlo“, puntualizó.

En cuanto a la precaución que se está tomando en la implementación, afirmó que es para dejar protegida a esa población de mujeres y para que en caso de generar una trombosis propia del grupo etario en cuestión, no exista la confusión de si apareció por AstraZeneca o simplemente por el uso del fármaco.