#LODIJERONENCNN incendios forestales

Incendios forestales: Gobernador del Biobío plantea que “la simultaneidad de los focos hace pensar que es intencional”

Por Polet Herrera

18.01.2026 / 19:41

El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que “la presencia de focos múltiples, simultáneos y con orientaciones para que pudieran conectarse, en virtud de la velocidad y la dirección del viento, hace pensar lo peor”, y subrayó: “A mi modo de entender, es absolutamente intencional”.

El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, se refirió en CNN Chile a eventuales hipótesis sobre el origen de los incendios forestales en la zona centro-sur.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País Conaf: 36 aeronaves y más de 400 personas combaten incendios forestales en Ñuble y Biobío
Incendios forestales: Gobernador del Biobío plantea que “la simultaneidad de los focos hace pensar que es intencional”
Más de 22 mil hectáras quemadas: El balance tras los masivos incendios en Ñuble y Biobío
Toque de queda por incendios forestales: ¿Qué significa y qué medidas se implementan?
Alcalde de Tomé: “Punta de Parra fue devastada; el 80% de la comunidad quedó en cenizas”
Presidente Boric confirma coordinación con José Antonio Kast por incendios: "Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto"