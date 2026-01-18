Incendios forestales: Gobernador del Biobío plantea que “la simultaneidad de los focos hace pensar que es intencional”
Por Polet Herrera
18.01.2026 / 19:41
El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que “la presencia de focos múltiples, simultáneos y con orientaciones para que pudieran conectarse, en virtud de la velocidad y la dirección del viento, hace pensar lo peor”, y subrayó: “A mi modo de entender, es absolutamente intencional”.
El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, se refirió en CNN Chile a eventuales hipótesis sobre el origen de los incendios forestales en la zona centro-sur.
