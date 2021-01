El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió este miércoles al anuncio de parlamentarios de Chile Vamos de llevarlo a la Comisión de Ética por una publicación realizada en Twitter, donde vinculó a la coalición oficialista con el nazismo.

“No me sorprende, la caricatura le hace sentido a la realidad“, declaró en entrevista con CNN Chile, instancia en la que añadió que “ellos creen y quieren que a través de la persecución política pueden menoscabar a una persona que lo único que ha hecho es hacer uso de una expresión muy utilizada y política, que es el humor político”.

Según el legislador, “lo que pretenden es que mi humor político, que puede ser rancio, que no les guste y por supuesto les molesta, a través de esta persecución política, pueden evitarlo y andan buscando a alguien a quien responsabilizar de todo lo que les pasa en las calles“.

“Ellos no tienen por qué ofenderse, es como si yo me ofendiese porque me dicen comunista“, sostuvo Gutiérrez.

En la misma línea, argumentó que “decirle fascista y nazi a alguien es vincularlo a una categoría político-jurídico, si le atribuyera un delito… no le estoy atribuyendo delito”.

“Ellos avalaron parte de la dictadura, la UDI nació dictadura, ellos son los que llevan a un personaje como Teresa Marinovic, que ellos mismos repudian por sus dichos”, acotó.

“Ellos tienen una concepción fascista, porque apoyaron la dictadura“, agregó, junto con subrayar que “la libertad de expresión me cubre y me ampara”.

También respondió a las críticas que apuntan a que su publicación es parte de un “discurso de odio”. “Mi discurso hubiera sido de odio si yo hubiera dicho a estos que están acá hay que exterminarlos y no he dicho eso, lo que yo he dicho es que estas personas sin duda tienen un origen en una dictadura”.

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que el PC lo declaró como candidato a la Convención Constitucional y que una vez el Servico Electoral (Servel) lo haga oficial “ahí mi cargo se hace incompatible con la candidatura y ahí quedo fuera del parlamento”.