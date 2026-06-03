Panoramas para las vacaciones de invierno 2026: Deportes, danza, cocina y talleres de lectura en Vitacura y Lo Barnechea

Cada vez falta menos para el inicio de las vacaciones de invierno, periodo en el que niños, niñas y adolescentes realizan una breve pausa en sus estudios para descansar y disfrutar de su tiempo libre.
A la fecha, ya están disponibles diversos panoramas para jugar, aprender, crear y mantenerse activos durante el receso escolar.
En este contexto, entre el 22 de junio y el 3 de julio, la Corporación Cultural de Vitacura y Deportes Vitacura realizarán actividades especialmente pensadas para distintas edades, con alternativas culturales, recreativas y deportivas en diferentes espacios de la comuna.
Talleres culturales
La Corporación Cultural de Vitacura realizará talleres infantiles de invierno para niños y niñas de 4 a 12 años, con propuestas vinculadas al arte, los textiles, la cocina, las manualidades y los juegos.
La programación se desarrollará en dos espacios. En la Biblioteca de Vitacura, los talleres tendrán un formato vespertino, dos veces por semana, entre las 16:30 y las 18:00 horas.
Las inscripciones ya están abiertas en vitacuracultura.cl, en la sección “Cursos”, con valores de $10.000 para público general y $8.000 para quienes cuenten con Tarjeta Mi Vita.
En Lo Matta Cultural, las actividades se realizarán de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 13:30 horas, en formato de media jornada durante la mañana.
Las inscripciones están disponibles en lomatta.cl, en la sección “Cursos Infantiles”. El valor semanal es de $90.000 para público general y de $68.000 para quienes cuenten con Tarjeta Mi Vita. Además, incluye una pequeña colación para cada niño o niña.
Campamento deportivo
Por su parte, Deportes Vitacura realizará el Campamento de Invierno Deportivo 2026, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años, con actividades físicas, recreativas y predeportivas en un entorno seguro y entretenido.
El campamento se desarrollará entre el 22 de junio y el 3 de julio, de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 13:00 horas, en Club Vitacura, ubicado en Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5000.
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La programación contempla juegos, dinámicas recreativas y experiencias vinculadas a disciplinas como pádel, artes marciales, vóleibol y básquetbol, orientadas a fomentar el movimiento y abandonar el sedentarismo.
El valor semanal para público general es de $75.000. Para vecinos con Tarjeta Mi Vita, el valor es de $50.000, mientras que para quienes cuentan con Registro Social de Hogares, la tarifa semanal es de $30.000.
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Lo Barnechea
La Corporación Cultural de Lo Barnechea también realizará diversas actividades artísticas. Desde el 22 de junio al 3 de julio, los niños podrán participar en talleres de cómics, pintura, danza, cocina y otras disciplinas.
Cabe destacar que la inscripción se puede realizar por una semana o por las dos semanas que dura el programa.
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Además, estará disponible el taller “Leer es poderoso”, que consiste en nueve sesiones donde los niños podrán disfrutar de actividades en torno a la lectura individual y colectiva.
- Fecha:22 de junio al 3 de julio
- Horario:15:00 a 17:30 horas
- Ubicación: Centro Lector / Centro de las Tradiciones
- Inscripción gratuita
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