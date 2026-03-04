Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, afirma: “No estamos de acuerdo” con ser una “sola oposición” frente al gobierno de Kast

Consultado por la periodista Matilde Burgos en CNN Chile sobre el llamado del mandatario Gabriel Boric a conformar una sola oposición, el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, aclaró: “Con mucho respeto le decimos al Presidente que no estamos de acuerdo con una sola oposición”.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al debate que se ha producido al interior de la colectividad sobre asistir al cónclave oficialista que se realizará el próximo viernes 6 de marzo en la sede del Ex Congreso Nacional.

En ese contexto, sostuvo que lo ideal es que estas discusiones se resuelvan de manera institucional. Asimismo, detalló que los parlamentarios de la actual y futura bancada entregaron su opinión a la directiva a través de los canales correspondientes.

También enfatizó que la “disciplina” es necesaria en los partidos políticos, donde se deben “resolver internamente las diferencias y tener una sola voz hacia afuera. Nosotros presentamos nuestra postura como corresponde y estamos a la espera de lo que resuelva la directiva”. Además, transparentó que dicha postura era no reunirse con el Ejecutivo.

La configuración de las “oposiciones”

Respecto a la llegada de una nueva administración, comentó que existirá más de una oposición, entre ellas el Partido de la Gente (PDG). Añadió que la DC tiene sintonía con el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Socialista (PS). Sobre este último, subrayó que debe definir si tendrá una alianza con “nosotros o hará algo con el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), lo que es totalmente respetable”.

Asimismo, describió que la DC se define como una oposición constructiva y que espera sacar adelante el proyecto de Sala Cuna.

Y explicó: “Cuando somos capaces de interpretar a diversos segmentos de la población, diversos intereses, a las familias, a la comunidad y también miradas que van en la línea del crecimiento y de la seguridad, llegamos a un abanico más grande de gente, de manera real”.

Respecto al quiebre entre Boric y José Antonio Kast luego de la controversia generada por el proyecto de cable submarino chino, afirmó: “La verdad es que nos parece algo inconcebible, creo que no corresponde. Creo que aquí hay dos errores: uno, que el Gobierno ha actuado sin entregar toda la información; creo que esa no es la manera correcta de actuar. Y, por otro lado, no corresponde que una autoridad que aún no entra en ejercicio tenga esta actitud. Ambos le siguen hablando a sus barras bravas”. No obstante, consideró que es importante que retomen el diálogo y acojan el llamado del cardenal Fernando Chomali, puesto que “Chile no merece este tipo de política; no queremos la política de Argentina, donde el Presidente se insulta con sus parlamentarios en el mismo Congreso”.