“Hasta un 13% de la población la padece”: Psiquiatra explica la depresión estacional y cómo prevenirla

En conversación con CNN Chile AM, el psiquiatra y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, Matías González, explicó los factores biológicos y sociales que influyen en la depresión estacional.

Con la llegada de la primavera, especialistas en salud mental advierten sobre el aumento de síntomas asociados a la depresión estacional, una condición que afecta a un porcentaje significativo de la población y que se intensifica en periodos de cambios de estación.

En conversación con CNN Chile AM, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y psiquiatra, Matías González, explicó que la depresión estacional se vincula principalmente a variaciones en la exposición a la luz solar, lo que altera los ritmos circadianos y genera cambios en neurotransmisores como la serotonina y la melatonina. “El patrón más frecuente es el invernal, pero también existe uno asociado a primavera-verano”, detalló.

González subrayó la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en la víspera del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, recordando que la depresión afecta entre el 5% y el 13% de la población. “Se trata de una condición frecuente, con un alto costo emocional y social, y que puede aumentar el riesgo de suicidio”, señaló.

Entre las recomendaciones, el especialista enfatizó la importancia de mantener hábitos saludables como la exposición a la luz natural, la actividad física y una alimentación equilibrada. También hizo un llamado a fortalecer las redes de apoyo y la vida comunitaria: “Una conversación, una palabra de acompañamiento, puede reducir significativamente el riesgo en quienes lo están pasando mal”.

El psiquiatra advirtió que la depresión golpea con fuerza a los adultos mayores, quienes enfrentan mayor aislamiento social y pérdida de redes de apoyo. “Son un capital invaluable para la sociedad y debemos cuidarlos y reconocer el aporte que entregan desde su experiencia y sabiduría”, afirmó.

Finalmente, González recordó que en Chile existen líneas de ayuda disponibles como el teléfono *4141 del Ministerio de Salud y Salud Responde (600 360 7777), operativos las 24 horas, para brindar contención y apoyo psicológico a quienes lo requieran.