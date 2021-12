Este miércoles la Contraloría General publicó un informe que dio a conocer lo que serían millonarias irregularidades en la Municipalidad de Santiago Centro, así como omisiones en el registro de asistencias y pagos excesivos en el pago de horas extra durante la gestión del ex alcalde, Felipe Alessandri.

Sobre esta situación se refirió la actual edil de la comuna, Irací Hassler, en conversación con CNN Chile, quien también abordó las reacciones del ex jefe comunal, quien acusó motivaciones políticas ante las diligencias impulsadas por el ente contralor.

“Cuando asumimos como administración ya se encontraba en curso una auditoria en el marco del plan de fiscalización anual de Contraloría, que inició unos meses antes de que yo tuviera la oportunidad de ser electa y de asumir como alcaldesa, que es al que hoy día entrega estos antecedentes”, afirmó.

La alcaldesa Hassler detalló que hoy cuentan con otros antecedentes, que junto a lo reportado por la entidad fiscalizadora, que han sido puestos a disposición del Ministerio Público, a propósito de eventuales hechos que podrían constituir delito.

Asimismo, la edil se refirió a las declaraciones de Alessandri, quien descartó cualquier irregularidad en su administración y acusó intencionalidades políticas detrás de la situación: “me parece grave lo que señala el ex alcalde Alessandri y quiero ser muy clara, es falso. A quien está acusando es a la Contraloría de hacer un uso político, lo que me parece que no corresponde en ningún caso”.

“Yo llamaría al ex alcalde a no buscar denostar una situación que ha llevado adelante la Contraloría y que pueda ponerse a disposición. Aquí ya ha sido demostrada una situación irregular bajo su administración. Debería asumir con humildad esta situación, dar explicaciones a la ciudadanía”, advirtió.

Rol del PC en las definiciones del próximo gobierno

Hassler también se refirió a las definiciones que se han dado en Apruebo Dignidad, respecto a quienes podrían integrar el futuro gobierno y su disposición a tender puentes con otros sectores: “el gobierno que va a encabezar Gabriel Boric es un gobierno de diversidad, de unidad, que va a acompañar el proceso constituyente”.

“Tengo plena confianza en que el próximo presidente de Chile va a tomar las mejores decisiones para contar con un gabinete que permita hacer cumplir los anhelos y los sueños que ha planteado la ciudadanía y que se ha traducido en un programa de gobierno que había sido comprometido con la comunidad”, aseguró.

Respecto al rol del Partido Comunista en la futura administración central, la edil rescató la participación que ha tenido la tienda en las últimas elecciones de este año, asegurando que “eso se va a traducir también en el próximo gobierno, y como partido vamos a estar acompañando desde los distintos espacios”.