Hanta, araña de rincón y fragata portuguesa: Los principales riesgos del verano y cómo prevenirlos

En Entrevistas CNN, el jefe de Epidemiología del Minsal, el Dr. Jorge Vilches, conversó sobre los principales riesgos asociados al verano.

Con el inicio del verano y el aumento de las actividades al aire libre, el Ministerio de Salud lanzó una campaña de prevención enfocada en los principales riesgos sanitarios de la temporada.

El fin es alertar a la población sobre peligros que se intensifican durante los meses de calor, como el contagio del virus hanta, las mordeduras de la araña de rincón y la presencia de la fragata portuguesa en distintas zonas del borde costero.

En Entrevistas CNN, el jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, entregó detalles de la campaña, detallando que se trata de “una estrategia que busca aglutinar y sistematizar las distintas intervenciones que hacemos respecto a problemas de salud o a factores de riesgo que predominan durante el periodo estival”.

Uno de los principales focos de la campaña es la prevención del virus hanta, una enfermedad zoonótica transmitida por el ratón de cola larga. El Dr. Vilches detalló que “Chile es un país donde el vector que transmite esta enfermedad (…) está presente desde la región de Atacama hasta la región de Magallanes”.

El experto aclaró que “tiende a concentrarse en la zona centro-sur del país”, siendo Aysén, Los Ríos y Ñuble las regiones con mayores tasas de casos reportados. El contagio ocurre por el contacto con secreciones del roedor, especialmente en “espacios también habitacionales que han estado cerrados por largo tiempo”.

Sobre los síntomas, advirtió que la enfermedad puede comenzar con “fiebre, presentación de síntomas gastrointestinales, principalmente dolor abdominal, diarrea y también se puede presentar sintomatología respiratoria”, por lo que enfatizó que “cuando tengo esta sintomatología es muy importante acudir a un recinto asistencial lo más pronto posible”, considerando que, aunque poco frecuente, “es una enfermedad altamente letal”.

La campaña también pone énfasis en la prevención de mordeduras de araña de rincón, cuya presencia aumenta con el calor. Vilches señaló que “con el calor se favorece la proliferación y el avistamiento de la araña, y específicamente de la araña de rincón”, recomendando medidas simples como revisar camas y ropa antes de usarlas y mantener distancia entre las camas y las paredes.

Finalmente, sostuvo que mantienen un monitoreo permanente por la posible presencia de fragata portuguesa en las costas, detallando que, ante un avistamiento, las personas “lo primero que deben considerar es no tomar contacto, que es lo más riesgoso inicialmente”, y reportar la situación a los canales oficiales, con especial énfasis en la protección de niños y niñas durante las actividades de verano.

Mira la entrevista completa