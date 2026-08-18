Gobernador regional de Antofagasta por intenso sistema frontal en la región: “El 60% de las casas en Tocopilla resultaron dañadas”

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, abordó la situación que enfrenta la zona producto del sistema frontal, con especial preocupación por la comuna de Tocopilla, donde aseguró que el 60% de las viviendas resultaron afectadas y que existen sectores aislados.

En conversación con CNN Prime, la autoridad partió señalando que “Tocopilla como ciudad está aislada”. Según explicó, las tres rutas que conectan la comuna con Iquique, Calama y Antofagasta se encuentran afectadas por la caída de rocas, mientras equipos de Vialidad trabajan para recuperar la conectividad.

#CNNPrime | Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, por intensa lluvia en la región: “Tocopilla está aislada” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/GA9lR9LAWY — CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026



Sobre la situación en las caletas, indicó que “las caletas, ahí nos han llegado informes de Caleta Buena y Caleta Urco, en donde bajó un evento aluvional”, relatando que “quedó un bus atrapado y se está buscando la forma de poder resguardar y poder transportar y llegar con alimentos también y con ropa de abrigo”.

El gobernador regional también entregó un balance de la afectación en las viviendas y los damnificados: “El 60% de las casas fueron dañadas, anegadas y hay mucha gente que está en albergue. Se han activado tres albergues en Tocopilla”, afirmó.

#CNNPrime | Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, por intensa lluvia en la región: “El 60% de las casas en Tocopilla resultaron dañadas” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/8cJ2WUX7ao — CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026

Ante este escenario, explicó que una de las prioridades es mantener a las personas alejadas de las zonas de riesgo, especialmente dado que se esperan nuevas precipitaciones. “Por eso es que hay preocupación y es que nos interesa que la gente no vuelva a los lugares por donde hubo bajadas de agua”, sostuvo.

La autoridad detalló que “en Tocopilla también se espera que se reinicien las lluvias y que caiga más o menos la misma cantidad que cayó en la mañana”. Por ello, llamó a evacuar oportunamente los sectores donde se active la alerta SAE, debido a la posibilidad de que las quebradas vuelvan a registrar flujos de agua.

#CNNPrime | Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, por intensa lluvia en la región: “Todo lo que se ha hecho en piscinas aluvionales funcionó. Por supuesto que hay obras que faltan” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/JFDZpsNvl5 — CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026

Respecto de la recuperación de las zonas afectadas, Díaz señaló que la emergencia requerirá un despliegue importante de maquinaria: “La idea es tratar de hacerlo a la brevedad, porque acá en el desierto, con un poco de sol, ese barro se solidifica y prácticamente (es como) tratar de mover cemento”, explicó.

Finalmente, llamó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades. “Al resto de la ciudadanía en Mejillones, en Antofagasta, en Taltal, invitarlos a recibir las alertas, leerlas adecuadamente; se indica en la alerta SAE cuáles son los lugares que tienen que evacuar y solamente evacuar aquellas quebradas que son necesarias (…). Acá estamos todos coordinados, trabajamos toda una misma visión, los alcaldes, el gobierno regional, la delegación presidencial, así que tengan certeza de que vamos a actuar prontamente y con sentido de urgencia”.

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