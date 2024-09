Naveillán por ausencia de Jouannet y Araya en cónclave de seguridad: “Es un poco la crítica del ‘picado’, por así decirlo”

La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara se refirió en CNN Chile a los temas discutidos en el cónclave de seguridad liderado por el Presidente Boric. Además, profundizó en la ausencia de Amarillos por Chile y Republicanos.

Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, en Hoy Es Noticia de CNN Chile se refirió al cónclave de seguridad realizado en Cerro Castillo, donde se abordaron dos temas principales: la crisis migratoria y la situación de los penales, junto con la reinserción.

Consultada por las ausencias de figuras como Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile, y los diputados Cristián Araya (Partido Republicano) y José Miguel Castro (Renovación Nacional), Naveillán afirmó: “Decidieron no ir presuponiendo que la reunión iba a ser de una forma que no fue, creyendo que no se iba a lograr nada, lo cual no ocurrió, y pensando que era mejor seguir pegándole al Gobierno sin dar la oportunidad de dialogar y llegar a acuerdos”.

“Obviamente iban a criticar. Es un poco la crítica del ‘picado’, por así decirlo. Se lo perdieron ellos. La verdad es que fue una reunión exitosa, que terminó con aplausos, donde todos logramos plantear nuestras opiniones con absoluto respeto, y las críticas fueron acogidas”, detalló.