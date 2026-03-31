Francisco Undurraga por recorte del 3%: “No afectará el accionar del Ministerio de las Culturas”

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado anunció el regreso del Pase Cultural, asegurando que "es probablemente la política más neoliberal que nos heredó el gobierno anterior”.

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, se refirió este martes al Pase Cultural, programa impulsado por la administración anterior, y al recorte presupuestario implementado en por el actual gobierno.

“Ya está volviendo. Es probablemente la política más neoliberal que nos heredó el gobierno anterior”, señaló en conversación con CNN Prime, destacando que la iniciativa “pone énfasis en la demanda” cultural.

Asimismo, defendió la relevancia del programa para el acceso ciudadano a actividades artísticas y culturales.

Sin embargo, Undurraga cuestionó las motivaciones originales detrás del Pase Cultural, apuntando que se percibe “un tufillo de incentivo electoral”.

El ministro valoró la iniciativa, reconociendo sus beneficios, pero insistió en que su gestión buscará equilibrar la política cultural con criterios de eficiencia presupuestaria y un enfoque centrado en la gestión del ministerio.

Recorte fiscal del 3% “no afectará accionar del Ministerio de las Culturas”

A pesar del recorte fiscal que se implementara en casi todos los ministerior por solicitud del gobierno de José Antonio Kast, el titular de Cultura aseguró que la medida “no afectará la acción del ministerio”.

“Habrá un recorte de 3%, incluso un poco más“, sostuvo, no obstante aseguró que “el recorte no afectará la acción del ministerio“.

Revisa a continuación la entrevista completa: