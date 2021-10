Los hechos de violencia registrados durante el pasado lunes, en las manifestaciones por la conmemoración del estallido social, siguen generando coletazos políticos.

Durante esta jornada el Gobierno insistió en sus críticas a los candidatos presidenciales de oposición, Yasna Provoste y Gabriel Boric, por su supuesto respaldo a los hechos de violencia, y reiteró su rechazo al proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social.

En ese contexto es que el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, conversó con CNN Chile, calificando como “un chiste cruel” los emplazamientos del Ejecutivo contra la abanderada del Nuevo Pacto Social.

“Si hay alguien responsable de lo que pasó este lunes es precisamente el señor Galli. ¿Quién es la persona encargada del orden público en Chile? El subsecretario del Interior. ¿Quién está gobernando? La derecha. Entonces, por eso digo que es un chiste cruel. Ellos no hicieron su pega”, acusó el parlamentario.

Lee también: Ministro Delgado respalda al subsecretario Galli tras críticas contra Boric y Provoste

Asimismo, Huenchumilla señaló que tildar a Provoste como alguien que apoye la violencia, por respaldar el proyecto de indulto, es un acto de “ignorancia o es mala fe”, ya que la iniciativa se adecúa al contexto de crisis social en el que ocurrieron los hechos de violencia en 2019.

“Todas las sociedades sufren crisis de esta naturaleza (estallido social) y por lo tanto hay que darles una naturaleza extraordinaria porque esto no es de ordinaria ocurrencia. Ese es el escenario en consecuencia que enfrenta ese proyecto de indulto que fue presentado en su oportunidad”, explicó el parlamentario DC.

El senador también se refirió a los posibles escenarios electorales para una segunda vuelta presidencial, señalando que actualmente, el oficialismo no cuenta con la facultad ética de posicionarse como el sector que podría restaurar el orden público.

“Sin contar con los delitos de cuello y corbata, sin contar con las faltas a la probidad, que la gente rechaza y que es un mal ejemplo y donde el propio Jefe de Estado hoy día está investigado por el Ministerio Público y está con una acusación constitucional. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene la derecha para decir que ahora sí, ellos son los salvadores de la patria, atacando la delincuencia? No tienen autoridad moral, lo han hecho pésimo“, acusó el demócratacristiano.

Lee también: Ministro Melero y campaña Súmate al Agro: “Queremos dar un nuevo impulso a creación y recuperación de los empleos”

Huenchumilla también se refirió a la instalación de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur del país, asegurando que la medida realmente no podría solucionar el conflicto político que existe en dicho territorio: “los problemas no se solucionan por la fuerza. No se van a solucionar por la fuerza. Entonces una vez más se equivoca el Gobierno”.

Además, el senador aseguró que el Ejército es un organismo que ha “sabido aprender de la historia”, por lo que no debería prestarse para “resolver los problemas políticos a los políticos, ni para el orden público“, ya que podrían incluso terminar en la cárcel por hacer “el trabajo sucio a los políticos que no son capaces de enfrentar los problemas de fondo como el que tenemos acá en La Araucanía”.