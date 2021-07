Cuando aún no llegaban las y los convencionales hasta el patio del ex Congreso, Mónica Rincón conversó con el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, quien hoy está en el centro de la discusión por no poder llevarse a cabo la primera sesión. "Después de cuatro meses de trabajo, bajo ninguna circunstancia me permitiría renunciar. Al revés", afirmó.