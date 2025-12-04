Fiscal de Arica destaca menor flujo migratorio y valora presencia de FF.AA.: “Marcó un antes y después en control de frontera”

En conversación con CNN Chile, el persecutor destacó los desafíos para materializar expulsiones de ciudadanos venezolanos y valoró la presencia del Ejército en el control fronterizo.

El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se refirió a la situación migratoria en la frontera norte a propósito de la ola migratoria registrada a inicios de esta semana y la crisis migratoria general.

En conversación con Hoy es Noticia, el persecutor aseguró que aunque se ha registrado un aumento de ingresos de extranjeros, este es “pequeño y menor, sí, pero no en los términos de la crisis que tuvimos hace dos años, donde llegamos a tener 500 personas varadas en la frontera”.

Carrera destacó además los desafíos que enfrenta Chile con la llegada itrregular de ciudadanos venezolanos.

“El problema con Venezuela es que por las relaciones diplomáticas que no tenemos, existe un problema a la hora de materializar las expulsiones decretadas”, señaló, explicando que las dificultades no se relacionan con la llegada de personas, sino con los trámites de retorno a su país.

El fiscal también valoró la presencia del Ejército en la frontera, que según él, “marcó un antes y un después en el control de frontera. Hoy estamos mejor preparados”.