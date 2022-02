Pasadas las 15:00 horas comenzó la discusión del pleno de la Convención Constitucional, abordando los temas de quórum necesario para aprobar las normas propuestas. A pesar de no haber discusión en torno a la aplicación del quórum de 2/3 para votar las normas de forma particular, se solicitó a la mesa directiva que el pleno zanjara la votación de esta propuesta normativa en la Comisión de Justicia. La respuesta de la presidenta María Elisa Quinteros fue que no, puesto que el tema estaba ya zanjado. Sin embargo, el Frente Amplio salió inmediatamente a dar un punto de prensa, criticando toda la discusión. CNN Chile conversó con el convencional frenteamplista Fernando Atria, quien manifestó que “fue desafortunado, nada demasiado grave porque ahora vamos a empezar, discutiremos y votaremos las normas de la Comisión de Justicia, pero este argumento de aceptar que las normas se aprueben por 2/3, pero eso iría solo para las discusiones en particular y no en general de las mismas normas, es un argumento que no se sostiene”. En esa línea, agregó que esto “nunca ha sido reconocido en la tradición constitucional chilena”.