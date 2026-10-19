Felipe Alessandri confirma que el exdiputado UDI Gonzalo Arenas asumirá como subsecretario de la Segegob

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Felipe Alessandri, confirmó este lunes que el exparlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gonzalo Arenas, arribará a La Moneda.

Alessandri confirmó en Tolerancia Cero que Arenas llegará al gabinete de José Antonio Kast para convertirse en el nuevo subsecretario general de Gobierno (Segegob).

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“Lo felicité hoy día por WhatsApp y me respondió dedito para arriba (Arenas) (…) por la información que manejo en estos momentos, lo confirmó“, señaló.

El presidente de la Cámara Baja calificó de “excelente” el futuro nombramiento de Arenas, dada la experiencia que tiene el abogado en la política.

“Nos parece excelente, Gonzalo Arenas, un diputado experimentado, de la UDI, que tiene experiencia política, que participó en ministerios en el segundo gobierno de Sebastián Piñera; por lo tanto, excelente el nombre“, comentó.

No obstante, precisó que le gustaría tener más información sobre cuál será el rediseño en estrategia comunicacional del Gobierno con el que Arenas se instalará en el gabinete de Kast, y reiteró que preferiría “a un ministro vocero”.

“Prefiero un ministro vocero exclusivo, pero Arena tiene las habilidades; puede que él convierta este cargo de subsecretario en algo muy visible y muy coordinador“, manifestó.

De esta forma, el exdiputado reemplazará al actual subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos.