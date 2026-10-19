Daniel Mansuy por el nombramiento de Gonzalo Arenas: “Si no está empoderado, esto simplemente va a radicalizar los problemas de diseño del gobierno”

Como acaba de confirmar el diputado Alessandri, todo indica que el gobierno va a nombrar como subsecretario general de Gobierno y vocero subrogante, por tanto, al exdiputado Gonzalo Arenas.

Esto viene a responder una serie de críticas que se han formulado respecto del diseño político del gobierno y la necesidad de incluir a personas con oficio político y oficio parlamentario, como lo tiene, sin lugar a dudas, el exdiputado Arenas. En ese sentido, parece ser una buena noticia y parece ser una respuesta a un diagnóstico crítico respecto al diseño inicial.

Sin embargo, y como también lo notaba el diputado Alessandri, si es que el nuevo subsecretario general de Gobierno no cuenta con las prerrogativas y no tiene el poder suficiente como para poder, uno, hacer las vocerías cuando corresponda, ojalá una vez a la semana; dos, incidir en la formulación de la política comunicacional, donde en principio no va a poder incidir porque no va a ser parte del comité político, porque no va a ser ministro.

O sea, si el nuevo subsecretario, vocero, portavoz, como le queramos llamar, no está empoderado, esto simplemente va a radicalizar los problemas de diseño del gobierno. Por eso uno se pregunta: ¿por qué le tiene miedo el Presidente a nombrar a un ministro vocero titular y le gusta tanto la idea de un vocero subrogante? ¿Qué problema de diseño hay para que este gobierno, como ningún otro gobierno en el mundo, se pueda dar el lujo de no tener un portavoz que dé la línea política al menos una vez por semana para saber a qué atenernos?

Me parece a mí que, si este nombramiento no va con el poder aparejado suficiente, solamente va a afectar el diseño de este gobierno que ha tenido durante estos siete meses.