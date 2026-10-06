Antonia Orellana critica a ministra Marín tras culpar al exgobierno por Prodemu: “Lamento que la tengan tan mal informada, está confundiendo peras con melones”

La exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó este martes contra la actual titular de la cartera, Judith Marín, tras sus declaraciones en las que responsabiliza al Gobierno de Gabriel Boric por el fin de Prodemu.

Orellana criticó en CNN Prime los dichos de la secretaria de Estado y lamentó “que a la ministra (Judith Marín) la tengan tan mal informada, porque acá está confundiendo peras con melones”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Presupuesto 2027 y posible fin de Prodemu: “Lamento mucho que a la ministra Marín la tengan tan mal informada. Está confundiendo peras con melones. El financiamiento de Prodemu viene desde INDAP y del SERNAM, no desde el gobierno del presidente Boric, sino desde hace tres gobiernos atrás” @tv_monica

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Cabe recordar que Marín sostuvo que la crisis financiera de Prodemu se habría producido a causa del traspaso de las fundaciones del Gabinete de la Primera Dama (en ese entonces dirigido por Irina Karamanos) a los ministerios.

Ante ello, la militante del Frente Amplio (FA) puntualizó que el financiamiento de la fundación no cambió con las modificaciones hechas en la administración de Boric, por lo que Prodemu ha seguido siendo financiada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y por el Servicio Nacional de la Mujer (que depende del Ministerio de la Mujer), como en otras gestiones.

En esa línea, Orellana enfatizó que lo que cambió “fue el simple hecho de que fuera la primera dama la que nombrara a la presidenta del directorio (…) Luego, ese nombramiento pasó a ser no de la primera dama, sino del Ministerio. ¿En razón de qué? No de un capricho, sino de que quien dirige Prodemu decide quién tiene la responsabilidad administrativa y política respecto de la mayor parte de su financiamiento”.

No obstante, reconoció que el déficit financiero de la fundación “se acrecentó durante nuestro período de gobierno”. “De hecho, yo personalmente se lo informé a la Contraloría General de la República (CGR)”, reveló.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Presupuesto 2027 y posible fin de PRODEMU: “No tengo ningún problema en decir que PRODEMU tiene un déficit financiero y que se acrecentó en nuestro periodo de gobierno. Personalmente se lo informé a la Contralora” @tv_monica

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La exautoridad explicó que “la situación de Prodemu cambia sustancialmente cuando, en la Ley de Presupuestos del año 2024, estábamos en medio del caso Convenios; la Ley de Presupuestos se vuelve muy dura para todo tipo de fundación“.

“Por lo tanto, eso genera un problema que, de hecho, no es un problema que esté teniendo Prodemu hoy solo; lo están teniendo todas las fundaciones que son ejecutoras de programas del Estado”, añadió.

Para la exministra, cerrar Prodemu podría significar la pérdida de “una expertiz bien evaluada técnicamente que, de nuevo, en el programa de mujeres rurales aumenta en un 68% de sus participantes sus ingresos (…) se atienden a cerca de 50 mil mujeres en todo el año a través de talleres que acompañan procesos de empoderamiento”.

Orellana apunta contra Quiroz: “Es un fanático neoliberal que cree que se puede gobernar con Excel”

La exministra de la Mujer arremetió contra el titular de Hacienda, a quien responsabilizó por el panorama económico que vive el país, ya que argumentó que la decisión de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) repercutió en la desaceleración de la economía.

“Terminaron gastando una cantidad de fondos similares en compensaciones a distintos sectores, sin contar que criticaron mucho a nuestro gobierno dirigido por el presidente Gabriel Boric por el endeudamiento, pero hoy están solicitando una cantidad de endeudamiento que va en un año“, criticó en alusión al Presupuesto 2027.

Orellana afirmó que el secretario de Estado “es un fanático neoliberal, que cree que se puede gobernar con Excel, pero al mismo tiempo demuestra que no conoce el país”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por gestión del gobierno de Kast: “Quiroz es un fanático neoliberal. Cree que se puede gobernar con Excel” @tv_monica

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Así, criticó las declaraciones del ministro respecto a la parafina y sostuvo que “le faltó calle. No es el primer comentario en que se nota”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por dichos de Quiroz sobre la parafina: “Le faltó calle. No es el primer comentario en que se nota” @tv_monica

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“El Gobierno no ve valor en el empoderamiento de las mujeres”

Orellana aseguró que el Gobierno de José Antonio Kast no ve “un valor en el empoderamiento de las mujeres de las capas más pobres del país”.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Presupuesto 2027 y posible fin de PRODEMU: “Yo entiendo que este gobierno no vea un valor en el empoderamiento de las mujeres de las capas más pobres de este país” @tv_monica

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Argumentó que esto se manifiesta en los recortes contemplados para el Presupuesto de 2027: “No solamente están eliminando esto, porque esto no es algo que pase solo con Prodemu. Si miras el Presupuesto de 2027, vas a ver que se están cortando oportunidades, capacitaciones, y entonces la posibilidad de llevar ingresos a la mesa de miles de mujeres”, acusó.

Ejemplificó esto señalando que en la Subsecretaría de Pesca “se recortan todos los fondos que van en apoyo de las mujeres que trabajan en la costa a través de las actividades conexas” y en el Ministerio del Trabajo “se recortan los fondos para el subsidio único al empleo”.

En su opinión, lo anterior revela que a la administración actual no le interesa el empoderamiento de la mujer en lo económico y político.

Además, sostuvo que el Gobierno tiene una visión de que “no vale la pena invertir” en las mujeres del país, la cual, según apuntó, sería de autoría del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

#CNNPrime | Antonia Orellana, exministra de la Mujer, por Presupuesto 2027 y posible fin de PRODEMU: “La visión del ministro Quiroz es que no vale la pena invertir en las mujeres” @tv_monica

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En esa línea, criticó que en el Presupuesto 2027 “lo que se propone es dejar en cero el Programa Mujer Emprende, rebajar el Programa de Mujeres Jefas de Hogar”. En relación con la última iniciativa, advirtió que “el recorte que le está haciendo el ministerio va a equivaler a que cerca de 27 comunas dejen de tener ese programa“.

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