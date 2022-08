Los ex integrantes de la Convención se refirieron a los cinco puntos que conforman el acuerdo oficialista firmado este miércoles. Por un lado Royo señaló que "sería un gesto importante que estas decisiones no se tomen a espaldas de quienes no forman parte de los partidos", mientras que Atria sostuvo que no se trató de una "actitud soberbia".