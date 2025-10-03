Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.

El cáncer, una de las principales causas de muerte en el mundo, ya no es una enfermedad asociada únicamente a la vejez.

Diversos estudios alertan un preocupante aumento de casos en personas menores de 50 años, una tendencia que preocupa a la comunidad médica y que plantea nuevos desafíos en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento.

¿Qué factores explicarían en alza del cáncer en menores de 50 años?

En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre un estudio que dejó en evidencia un alza de los casos de cáncer gástrico en jóvenes en Chile. “Esto surge de una problemática evidente que era la llegada de pacientes jóvenes a nuestro examen, a requerir la atención luego de un diagnóstico de cáncer de estómago”.

“Estuvimos analizando que lamentablemente cada vez nos encontramos con pacientes más jóvenes. Y a partir de eso nos preguntamos qué podría estar pasando. ¿Será algo inherente a estas personas? ¿Será algo que tenga que ver con la edad? ¿Habrá alguna explicación biológica?, y frente a eso quisimos realizar una investigación principalmente dirigida a lo que era la expresión de ciertos genes de estos pacientes”, agregó.

Detalló que “los pacientes jóvenes con desarrollo de cáncer no se asocian preferentemente con alteraciones genéticas heredadas, sino que tiene que ver con alteraciones producidas por el ambiente. Un ambiente que provoca una inflamación crónica, es decir, (…) una inflamación de bajo grado, pero sostenida en el tiempo, por ejemplo, en el sedentarismo, en el consumo de tabaco, exposición a radiación ultravioleta, y múltiples factores que desencadenan una respuesta inmune de bajo grado, pero constante”.

Mira la entrevista completa