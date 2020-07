Las diversas expresiones culturales se han visto afectadas por la pandemia, así como tantas otras actividades. Es por ello que el mundo de la actuación chileno ha tenido que reinventarse también.

Para conocer más sobre estas iniciativas que mantienen viva a la cultura, Viviana Encina conversó con Héctor Noguera actor y director de teatro.

Noguera habló de las razones que lo han llevado a incursionar en formas digitales de expresión cultural en medio de la pandemia. “Tengo siempre el impulso de estar presente, de trabajar y llevar el oficio adelante, de actuar. Y, si ahora hay que hacerlo por este medio, lo hago”, señaló.

El actor ha dicho que las plataformas digitales no sustituyen las formas tradicionales de artes escénicas. “Después, cuando volvamos al teatro o a la televisión normal o al cine, volveré. Pero mientras tanto ha aparecido esto y me parece interesante explorarlo e investigarlo”.

Confía en que la cultura volverá a los formatos habituales, pero estos nuevos espacios digitales se mantendrán. “Esto se va a sumar a todo y creo que es interesante estar aquí y ver cómo se desarrolla“, añadió.

Mencionó que le ha tocado vivir dos épocas en la que la sociedad invisibiliza a una parte de la población, pues, cuando era pequeño la sociedad no tomaba en cuenta a los niños y ahora, como adulto mayor, siente lo mismo.

“Creo que en el mundo no se ha hecho conciencia de la existencia real de los adultos mayores. Cuando yo era niño, los niños no existíamos. Ahora me pasa lo mismo como viejo, todavía siento lo que sentíamos cuando niños“, señaló.

Además, se refirió a las medidas que limitan a los adultos mayores por ser población de riesgo en la pandemia. “Hay un espíritu restrictivo que va más allá, en la pandemia lo entiendo, pero el hecho de tener cierta edad no puede descalificarte“, dijo.

En cuanto a la cultura, reivindicó el aporte que hace a la sociedad. “Hay que darse cuenta de que la actividad artística es parte del desarrollo humano y no un adorno, no es un telón de fondo“, acotó.