La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, habló con CNN Chile sobre el cónclave del oficialismo tras la elección del Consejo Constitucional y sostuvo que “como partidos políticos no hemos sido fuerzas capaces de colaborar de mejor manera al Gobierno. Muchas veces somos parte del problema o somos derechamente el problema, por lo tanto, este llamado a la unidad que ha hecho el presidente no es una unidad en abstracto, no es porque nosotros no seamos leales como partidos o no tengamos compromiso con el Gobierno o su programa, sino más bien por un problema de incapacidad de funcionamiento del diálogo interno”.

“Esto se refleja en que la ciudadanía lo que ve es que hay disputas y no soluciones“, agregó.