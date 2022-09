Luego de la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida, la ex convencional del pueblo mapuche Rosa Catrileo analizó lo ocurrido y comentó que en su equipo de trabajo hicieron lo que pudieron para enfrentar factores que podrían haber incidido en el resultado del domingo.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la abogada fue enfática en afirmar que “el resultado por supuesto que no representa la opción que para mí era la más adecuada, pero soy muy respetuosa de la democracia, por lo tanto, el pueblo chileno ha hablado y fuerte”.

En ese sentido, Catrileo dijo que “hay muchos factores (por el triunfo del Rechazo). Haciendo una autocrítica en el tema de la comunicación de la propia Convención, el trabajo que se hizo fue arduo, pero que tampoco fue comunicado de buena manera al público, a los ciudadanos”.

“Por otro lado, también tener en cuenta que en este proceso volvió el voto obligatorio y había una parte de ciudadanos que no habían estado participando en este proceso, ni en el plebiscito de entrada ni en la elección de los convencionales y que comparece el término del proceso de manera obligatoria. Entonces, también eso explica un poco los resultados. Ese Chile que no había estado en este proceso político y que se vio obligado a manifestar una posición”, agregó.

Lee también: Expectación por primer cambio de gabinete del presidente Boric: Esto es lo que se sabe hasta ahora

También comentó “el rol de los medios y la información. Muchas decisiones se tomaron también en base al miedo”.

“Acá en La Araucanía con mi equipo estuvimos visitando muchas comunidades, comunas, poblaciones y resulta que en todas se repetía el mismo temor: que se iba a perder la casa, que el Gobierno no iba a entregar subsidios para hacerse dueños, que no se iban a poder heredar los bienes. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ir aclarando esas mentiras y no tenía el alcance y medios para poder llegar a toda la población”, indicó.

De este modo, la ex convencional manifestó que, como equipo de trabajo, “hicimos lo que pudimos y eso también se refleja en el resultado”.