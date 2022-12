En conversación con CNN Chile, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, aseveró que “hay una mala interpretación y espero que no con intención explícitas de dañar. El Gobierno no ha hecho ningún veto, la ministra de la Mujer no ha planteado ningún veto respecto de ningún candidato”, haciendo referencia a la titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, por el abogado Ángel Valencia. En ese sentido, sostuvo que “lo que yo dije es que las organizaciones de mujeres tienen todo el derecho a manifestar su opinión y lo que ha planteado la ministra es la preocupación por la falta de eficacia en la Fiscalía por la persecución penal hacia los delitos contra las mujeres“.