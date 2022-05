El Partido Republicano, junto a parlamentarios de Chile Vamos, acudieron a la Contraloría para denunciar intervencionismo por parte del Gobierno debido a la campaña lanzada para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que “nos preocupa un poco lo que está ocurriendo hoy día con esta forma de adelantarse que ha tenido el Gobierno que nos parece que no corresponde. Primero, porque no es tan evidente y eso hay que decirlo, pero sí hay un subtexto muy fuerte”.

“Se anticipa a un proceso donde todavía no se le ha entregado este texto al presidente, por lo tanto, estamos a tres meses del plebiscito y por lo tanto, cuesta leer entre líneas qué es lo que se está buscando. En segundo lugar, nos parece que desvía el trabajo del Gobierno, porque si bien se dice que se hace con los mismos equipos, bueno, esos equipos no son para eso, por lo tanto, hay un uso que es bastante cuestionable de los recursos del Estado”, agregó.

Asimismo, manifestó que, a su juicio, “lo más relevante es que viola el principio de imparcialidad”.

“El mismo contralor fue a La Moneda a pedirle, a explicarle y a exigirle al Gobierno que la imparcialidad tenía que manifestarse a través de la abstención. Nos parece que hay una cierta desesperación que creemos que no corresponde“, añadió.

Además, señaló: “Lo que nosotros exigimos es que no haya intervención, que la gente pueda decidir sola. Una cosa es hacer una campaña de participación en este proceso y eso nos parece correcto, aunque jamás se ha hecho tres meses antes una campaña cuando aún no tenemos el texto. Por lo tanto, sin texto es muy difícil promover algo que no sabemos si termina bien o no termina tan bien, y eso es parte de lo que las personas tienen que definir”.

Finalmente, subrayó: “No olvidemos que el plebiscito de salida es con voto obligatorio y, por lo tanto, son otras reglas del juego. Tiene que haber un trabajo no solo más científico, sino que más desinteresado en este proceso, que se amplíe pero no solamente para la gente que yo quiero que vaya a votar, sino que tiene que ser para todos los chilenos”.