El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón anunció que votará “en consciencia” la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga.

Luego de una extensa jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el libelo acusatorio contra el jefe de Estado, por lo que ahora los parlamentarios de la Cámara Alta actuarán como jueces políticos.

Ossandón comentó en entrevista con Noticias Express de CNN Chile: “yo voy a actuar en consciencia y en consciencia es si realmente el presidente de la República cometió un delito o no en esa época”.

“Nosotros tenemos que ser súper claros en el tiempo y esto no es por percepción, ni porque yo crea o no crea. Es si hay pruebas o no hay pruebas de algún delito o algún acto que haya afectado -digamos- la honra o todo lo que diga la Constitución”, agregó.

El senador también fue enfático en señalar que, como parlamentarios, “tenemos que ser serios y tenemos que acotarnos a nuestras facultades legales y es evidente de que hay ciertos plazos y esos son los plazos que hay que investigar. Yo por lo menos, voy a estudiar detenidamente la acusación y voy a actuar en consciencia”.

“Si yo en consciencia determinara que sí se ha cometido la falta, a mí no me va a temblar la mano en votar a favor, pero tampoco voy a votar sobre la base de una percepción o de lo que uno cree. Esto no es chacota”, sentenció.