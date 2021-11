“Estamos tristes por lo que hemos visto”. Así transmitió el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, la impresión del Gobierno luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga.

Tras una extensa jornada que comenzó a las 10:00 horas del lunes, y que estuvo marcada por las 15 horas ininterrumpidas de la exposición del diputado socialista Jaime Naranjo, los parlamentarios aprobaron por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones el libelo acusatorio.

Al término de la sesión, Ossa sostuvo que “lo que nosotros vimos es que se aprobó por un voto una acusación constitucional manifiestamente injusta, con un uso electoral evidente desde que se presentó y, realmente, más que nosotros sí nos hacemos una autocrítica, estamos tristes por lo que hemos visto”.

“Vimos un show político, un show mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno, para Chile, para su futuro”, agregó.

El ministro también acusó que “vimos diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente para poder votar, presionados por sus bancadas entrando en autos de manera camuflada. Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto, un diputado que leyó un fallo de 120 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos del gobierno de Michelle Bachelet”.

“Entonces, lo que nosotros hemos visto hoy día es un show, esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez, pero si usted me pregunta ¿qué sentimos?: mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”, sentenció.

Posteriormente, Jaime Bellolio, ministro de la Secretaría General de Gobierno, dijo sentir “una profunda decepción, porque yo estuve seis años y medio en esta Cámara, fui compañero de mucho de quienes estaban acá y lo que no puedo creer es que algunos digan en los pasillos y para callados que esto es injusto, pero que están amenazados. Que digan que esto simplemente no puede ser, pero que total, se va a salvar en el Senado”.

“Lo que pasa acá es que se abre una puerta que no se cierra, lo que pasa acá es que se le hace un daño a la democracia de manera profunda e irreparable, y yo no sé en qué minuto para quienes están aquí en el Parlamento solamente se vota por conveniencia y no por convicción”, afirmó.

“Llamo a la tranquilidad, el presidente va a seguir gobernando”

Quien también manifestó su malestar con la aprobación de la acusación constitucional fue el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Ramón Barros.

Desde el Congreso Nacional, el parlamentario oficialista aseguró que “la acusación constitucional no va a prosperar en el Senado, por cuanto requiere dos tercios y la oposición no tiene los dos tercios. Por lo tanto, el primer llamado es a la tranquilidad del país, el presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos”.

“Tengo la impresión que la izquierda hoy día, por el gustito que se acaba de dar, va a perder la elección presidencial, porque creo que no garantiza continuidad democrática (…) El diputado Naranjo, que dio hoy día más jugo que una árbol entero de naranjas, creo que se ha transformado en el principal jefe de campaña de quien pase a la segunda vuelta, ya sea Sebastián Sichel o José Antonio Kast”, agregó.