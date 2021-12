Este sábado, la Universidad Católica se coronó campeón del Campeonato Nacional tras golear por 3 a 0 a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Así, los dirigidos por Cristián Paulucci se quedaron con el torneo y con su primer tetracampeonato en los 84 años de historia de la institución.

En entrevista con CNN Chile, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, aseguró que “cada uno de los torneos que hemos conseguido han sido difíciles, hemos tenido momentos de tensión“.

“Este año fue difícil pero siempre hemos estado en la parte alta de la tabla, incluso cuando se fue Gustavo Poyet, a quien también le doy un mérito y un reconocimiento, estábamos a 5 puntos del puntero, con partidos buenos y malos”, confesó.

El mandamás de la UC afirmó que este triunfo se debe a “la fe” que siempre tuvo el equipo: “Este plantel, este cuerpo técnico tiene mucha hambre, es muy competitivo, es muy ganador, no se echa a morir y nunca se ha sentido satisfecho con los logros“.

“Entonces, mantuvimos la esperanza, sabíamos que Colo Colo se podía caer en algún minuto, se dio y terminamos campeones con seis puntos de diferencia”, añadió.

Frente a la renuncia de Gustavo Poyet el pasado mes de agosto, Tagle fue enfático en señalar que su salida “fue conversada”.

“Pareciera que a la gente le gustaría que dijera que dimos un golpe de timón, que golpeamos la mesa. La verdad es que fue algo concordado con Gustavo. Hubo partidos buenos y otros malos, quizás en dos momentos, cuando perdimos el clásico universitario en Rancagua, fue un momento de golpe, después perdimos con Antofagasta y ya el momento crítico fue esa derrota con Palestino“, explicó.

Para frenar esos rumores, Juan Tagle señaló que fue “el propio Gustavo se dio cuenta que no estaba llegando al plantel, que su mensaje no estaba resultando, su forma de jugar no era a la que estaba acostumbrado y de manera muy amistosa cerramos el ciclo“.