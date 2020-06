El nuevo informe epidemiológico reportó que Valparaíso es la segunda región con más casos de coronavirus, mientras Jorge Sharp lleva semanas pidiendo una cuarentena para su comuna. En diálogo con CNN Chile, el alcalde pidió que el Gobierno cambie de estrategia y gaste más en protección social.

Sharp dice que no ha sido escuchado a tiempo: “La situación es crítica, y lamentablemente muchas de las medidas que se han estado tomando han llegado tarde. Fuimos los primeros que planteamos la necesidad de un cordón sanitario, esa medida se decretó pero tarde, luego dijimos que las APS fueran las que lideraran el control epidemiológico, esa medida también se tomó, pero tarde. Y en tercer lugar hemos pedido la cuarentena”.

Eso sí, advierte que una cuarentena no es la solución definitiva: “Ahora, el confinamiento domiciliario por sí solo es una medida insuficiente, porque si no va acompañado de acciones de carácter económico y social, puede terminar siendo contraproducente. La pandemia afecta a las familias de forma multidimensional”.

Asimismo, pidió aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia y criticó las medidas de protección social que ha tomado el Gobierno:

“Tenemos la Ley de Protección del Empleo, que ha tenido todos los problemas de implementación que se han visto. Tenemos el problema del Fogape, que es un instrumento que no está funcionando correctamente. Además tenemos el Ingreso de Emergencia que no alcanza a cubrir la línea de la pobreza. Un ingreso de $500 mil líquido podría generar un colchón adecuado para las familias”.

Luego, lamentó: “Hay gente que perdió la pega y lo que ha tenido que hacer es tomarse un terreno o vivir de allegado en la casa de un familiar, porque no puede pagar un arriendo y ninguno de los instrumentos que tiene el Estado hoy permiten ayudar a esa gente”.

Sobre el aumento del gasto del Estado, aseguró: “Yo creo que sí existen los recursos. Está el camino del endeudamiento, que es una estretegia, pero también está el camino de fijar un impuesto temporal a las grandes fortunas o a los súper ricos”.

“Hay que redireccionar recursos que se gastan en aspectos que no son indispensables, por qué no modificar la forma en que se está gastando en las FuerzasAarmadas. Hoy no nos sirve tener más corbetas, más tanques, más jeeps. Nos sirve tener más alimento, más camas críticas, más apoyo a las familias de Chile”, añadió.

“El Estado puede hacerlo y el problema es la voluntad política y la estrategia del Gobierno”, finalizó.