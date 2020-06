En diálogo con CNN Chile, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que habilitará un centro de exámenes PCR en el estacionamiento del Club Palestino, con la novedad de que los pacientes no tendrán que bajarse de su auto para esperar el test.

“Avanzas en tu auto, y sin bajarte escaneas un código QR que te dice cuánto falta para que te hagan el examen. Te toman la muestra y te dan el resultado en 72 horas. Los hacemos porque el test PCR está escaso. La gente con Fonasa puede ir a los consultorios y hay una toma gratuita, pero para los que tienen isapre la tienen más difícil, porque tienen que ir a clínicas y le cobran por eso”, explicó.

Luego, detalló: “Hay que tener síntomas y hay que tener una orden del médico. Si son vecinos de Las Condes van a tener un descuento, pero puede venir gente de otras comunas”.

Sobre la disminución de movilidad en su comuna, afirmó: “Hay mediciones de tráfico de autos, no de tráfico de personas. Nosotros tenemos sensores, y está un 25% más bajo de lo normal. Ya cumplimos tres semanas de cuarentena y ya se nota algún efecto, aunque sea pequeño. Hay una baja de casos activos de un 15% en Las Condes”.

Lavín cree que la cuarentena debe permanecer en las próximas semanas: “Si yo fuera el ministro Mañalich mantendría la cuarentena, no puede levantarse hasta que haya una caída sostenida de los casos activos. La caída de un 14% de casos activos en Las Condes es un avance, pero no se puede cantar victoria”.

También se refirió a la gran cantidad de fiestas que se han registrado durante los fines de semana en su comuna y criticó que en muchos casos no se apliquen multas: “El problema es que a la gente le da rabia, porque están cumpliendo su cuarentena, mientras otros están haciendo una fiesta, es el colmo. Entonces, que además no les pase nada, genera una sensación de impunidad. ‘Entonces romper la cuarentena es gratis, no pasa nada’. Es una pésima señal”.

Finalmente, sobre la ley despachada por el Congreso que pone límite a la reelección de autoridades, reconoció que no estaba de acuerdo en el caso de los alcaldes: “A esta altura el proyecto es así. Los alcaldes estamos muy bien valorados. Si la gente lo quiere, quiere votar por él y quiere que siga, ¿por qué no? También es parte de la democracia. Pero esto se aprobó y se acabó esta reelección indefinida”.