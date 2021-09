Durante la mañana de este sábado se dio a conocer el fallecimiento del cantautor chileno Patricio Manns a sus 84 años de edad. Su deceso ocurrió tras permanecer internado por más de un mes a causa de una grave descompensación.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el músico y amigo de Manns, Jorge Coulón, conversó sobre la obra y el legado del artista y el cómo trascenderá en las nuevas generaciones.

Coulón aseguró que “lo que él dejó es un material muy rico, muy vasto en distintos aspectos, no solo en la música popular, sino que en poesía, en la literatura”.

“Hoy día va a comenzar lo que debiera haber comenzado mucho antes, que es el conocimiento y reconocimiento del tremendo artista y creador que fue Patricio Manns“, agregó.

Ante los reconocimientos póstumos al cantautor, Jorge Coulón enfatizó en que “Patricio sabía perfectamente del cariño popular que había a su obra”. Además, planteó que desde hoy “va a empezar la gran leyenda de Patricio Manns”.

Eso sí, criticó las tardías distinciones por parte del Estado a los artistas en nuestro país. “Lo que pasa es que en Chile siempre llegan tarde los reconocimientos oficiales, no es la primera vez ni el primer artista que le ha pasado eso”, dijo.

“Yo sé que para él eran importantes los reconocimientos. A él le hubiera gustado ser reconocido, peleó harto por un Premio Nacional. Personalmente, en el fondo de mí, sabía que nunca lo iba a tener“, sostuvo.

Sobre a la figura de Patricio Manns, el músico manifestó que “en medio de tanto realismo político y tanta política sin alma, sin corazón, están los personajes como Patricio Manns“.

“Son personajes que no transigen con sus principios, no transan, no los negocian“, añadió.

“Va a dejar de ser una molestia su presencia física, pero su presencia creativa, la solidez, su espesor cultural de su producción artística, va a ser parte ineludible del patrimonio cultural chileno”, concluyó Coulón.