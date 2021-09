En un evento en el Centro Cultural de España, la Academia de Cine de Chile eligió al documental de la autoría de Patricio Guzmán, La cordillera de los sueños, como la pieza audiovisual que representará a Chile en el marco de la próxima edición de los premios Goya. La instancia estuvo encabezada por Jorge Peralta, encargado de Negocios de la Embajada de España, y contó con la participación del subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, la directora ejecutiva de la Academia de Cine de Chile, Josefina Undurrraga, y Alexandra Galvis, productora del archivo visual. El documentalista de 80 años ya ha logrado importantes hitos con su producción, por ejemplo, fue galardonado en 2019 en el Festival Cannes, recibiendo el “L’oeil d’Or” (Ojo de Oro), fue nominada a los César en Francia y fue parte del festival San Sebastián. El cineasta también dirigió La Batalla de Chile, emblemático registro sobre la dictadura militar en el país.

El documental corresponde al final de una trilogía que aborda la historia de nuestro territorio y memoria, cuyas dos producciones precedentes son Nostalgia de la luz y El botón de nácar.

Lee también: Papelucho cobra vida en la nueva serie que estrena Cartoon Network

“En mi país, la Cordillera está en todos lados, pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al norte y al sur, he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios, reveladores potentes de la historia pasada y reciente de Chile”, explica Patricio Guzmán en una reseña personal.

La película está disponible en todo Chile en Ondamedia, plataforma gratuita de cine chileno impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Es un honor que permitan que mi película presente a Chile en los premios Goya. He vivido más de treinta años en España, donde he hecho mi diploma de cineasta. Ahí empezó mi carrera que me permitió hacer La Batalla de Chile y algunas más sobre mi país“, agradeció Guzmán.