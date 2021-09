Diversas reacciones generó la muerte del cantautor chileno Patricio Manns. Su deceso se produjo la mañana de este sábado a los 84 años de edad, luego de permanecer internado en la Clínica Bupa de Reñaca, tras sufrir una grave descompensación.

Figuras públicas de diversos ámbitos lamentaron la partida del autor de Arriba en la cordillera.

El diputado y músico Amaro Labra manifestó que “Patricio Manns es interminable, un grande, un maestro, un hombre que en su vida, en su literatura en su canto ha sabido representar a los pueblos que están contenidos en estos territorios“. Horas después, el parlamentario también publicó en su cuenta de Twitter un homenaje al escritor. “Amigo, compañero. Interminable vida, música y poesía viva. Gracias y buen viaje”, redactó Labra.

Amigo, compañero.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a la partida de Manns. “Ha partido un gigante. Tuve la suerte de compartir música, literatura y política con Patricio Manns y Alejandra, que se fue un poco antes. Sus versos y corazón a contraluz seguirán por siempre iluminando las luchas y sentires de Chile y América. Hasta siempre, compañero!”, publicó Boric.

“El reconocimiento que unos pocos te negaron no se compara con el cariño del pueblo que te canta”, añadió, en relación a que nunca le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Musicales.

“Todos los honores a ti Patricio Manns, todos los honores que el pueblo, no la institucionalidad chilena, te dio. Vuela, vuela alto amigo, que arriba en la cordillera todas las cumbres velan por ti”, dijo el poeta Raúl Zurita.

TODOS LOS HONORES A TI PATRICIO MANNS, TODOS LOS HONORES QUE EL PUEBLO, NO LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA, TE DIO.

“En séptimo básico estaba en un colegio al que no se iba de uniforme. Sin inspectores. Ese tipo de colegio. El profesor de música nos enseñó el cautivo de til til. Fue mi primera aproximación a ese folclore. Me la sé de memoria. Así supe quién era Patricio Manns”, redactó en sus redes sociales el periodista Oscar Contardo

La convencional del PC Bárbara Sepúlveda escribió en sus redes sociales un mensaje aludiendo a una de las canciones del cantautor: “’no volverás jamás, puesto que no te has ido. No partirás jamás, puesto que te quedaste’. La misma letra que escribió Patricio Manns para Allende, hoy se la dedicamos. Honor y gloria”.

“Maestro, militante, compañero, artista, creador, puro compromiso con este pueblo. Te vas, Patricio Manns, llevando amarrada nuestra historia. Seguirás acá por siempre, arriba en la Cordillera pegada a tantas luchas. Hasta siempre”, fueron las palabras escogidas por la académica María Emilia Tijoux para despedir a Manns.

Por último, el periodista y escritor Juan Cristobal Peña publicó una canción del artista con un fragmento de letra a modo de homenaje. “Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja”.