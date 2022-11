El senador Iván Flores (DC) conversó con CNN Chile la tarde de este martes y abordó la nominación de José Morales para suceder a Jorge Abbott como fiscal nacional. En ese sentido, el parlamentario planteó que se trata de “el mal menor“, puesto que según su criterio, el Gobierno “estaba viendo no quedar políticamente mal, y presentó al que podría tener el apoyo alineado de la toda la derecha”. A su vez, Flores advirtió: “si me preguntan si mi voto está asegurado por el candidato del gobierno, la respuesta es no. No estoy seguro de votar por él”.