El ex canciller y hoy presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se refirió al comunicado que emitió junto a otros líderes de oposición respecto al otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 donde pedían “transparencia y celeridad” en el proceso y tildaron la medida como “cuentagotas” y de “total fracaso”.

“No está llegando la plata a los sectores vulnerables y de clase media”, aseguró.

“El gobierno sigue con el cuentagotas, en vez de hacer un traspaso potente de recursos para que la gente que lo está pasando mal pueda sentir un alivio, sigue como si las cosas fueran normales y estamos en un tiempo de crisis, eso es lo fundamental”, criticó Muñoz.

También pidió que el oficialismo tenga eficiencia, celeridad y transparencia ya que “hasta ahora no lo han tenido”, y no “temple, compromiso y espíritu de colaboración”, como respondió el Ministerio de Desarrollo Social.

“Esas son frases, porque lo concreto es que nuestros partidos se sentaron a la mesa con el gobierno, pese a que algunos se retiraron. Durante el proceso, nosotros decidimos persistir hasta el final pensando en la gente más humilde y clase media que necesita este financiamiento”, respondió el ex canciller.

Plebiscito

Respecto al plebiscito del 25 de octubre, fue enfático en declarar que, a pesar de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, este “tiene que cumplirse”.

“Ese plebiscito debería realizarse con todos los resguardos. Tenemos que tener un plebiscito seguro. Yo mismo le he mandado una carta al presidente del Servel, Patricio Santamaría, con distintas sugerencias concretas para el resguardo sanitario, en caso de que todavía hayan elementos de la pandemia de aquí al 25 de octubre”, manifestó.

Asimismo, agregó que “esta no es cualquier elección, es nada menos que un plebiscito histórico que no ha existido en la historia de nuestro país para definir si queremos o no una nueva constitución. Entonces no es llegar y decir ‘lo vamos a postergar’“.

Tierra del Fuego

Respecto a las criticas que recibió por parte del ex intendente de Magallanes, Christian Matherson, en el marco de un eventual interés de Argentina por la plataforma continental que “bloquearía” la continuidad geográfica hacia el territorio antártico chileno, en Tierra del Fuego, Muñoz señaló:

“Yo creo que estas cosas, que son tal delicadas hay que conversarlas con personas que tengan la mínima competencia diplomática y técnica”.

Además, agregó que “Chile tiene una postura muy clara, desde el 2009, 2016 y ahora el 2020, de proteger nuestros derechos y de declarar que la actitud de Argentina es inoponible. Es decir, que no tiene ningún efecto jurídico para nosotros”.

“Es importante que estas cosas se mantengan con el rigor necesario y pensando siempre en defender el interés nacional, cosa que, por lo menos yo como canciller, siempre he hecho y la evidencia está ahí. Porque ganamos, el desafío a nuestra soberanía más importante en la Corte Internacional de Justicia, y ahí está la evidencia de lo que hicimos”, finalizó.