En medio de la presentación de alegatos por parte de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el caso del río Silala, el ex ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz manifestó que Chile ha insistido “reiteradamente” en resolver el conflicto a través del diálogo, pero que el país altiplánico “siempre terminó pateando la mesa” sobre la situación.

En conversación con CNN Chile, el antiguo canciller manifestó que “siempre puede haber sorpresas en la Corte Internacional de Justicia, pero hasta ahora es lo que estaba previsto desde la perspectiva chilena”.

“Es decir, el argumento que está haciendo el agente es poner el énfasis en la canalización que fue construida el año 1928, autorizada por Bolivia, mantenida por Bolivia, en favor de una empresa privada británica”, agregó.

“Por lo tanto, Chile no tiene ninguna injerencia ni obtuvo ningún beneficio porque esas aguas, de no haber sido canalizadas, habrían fluido a Chile de manera subterránea”, continuó.

No obstante, Muñoz aseguró que el agente boliviano “ha hecho una distorsión de la historia, porque él argumenta que Bolivia estuvo dispuesto a dialogar con Chile y que Chile no aceptó en determinados momentos cuando cobran la supuesta deuda histórica, que ahora se perdió. La deuda histórica que argumentaba Bolivia ya no aparece, por lo menos, en la contramemoria boliviana”.

En ese sentido, el ex ministro afirmó que “lo que hace (el agente) es distorsionar, porque Chile es el país que ha insistido reiteradamente en resolver esto a través del diálogo. Nosotros invitamos a Bolivia de manera reitera a distintos momentos y siempre Bolivia terminó pateando la mesa, y fue lamentable”.