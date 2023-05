Ante el alza de contagios de virus respiratorios en la Región del Biobío, el presidente del Colegio Médico (Colmed) de Concepción, Germán Acuña, expresó en CNN Chile: “Hay una gran cantidad de virus que están afectando a los niños, incluso hemos tenido algunos brotes de varicela (…). En conversación con la Sociedad de Pediatría de Concepción, ellos advierten que tenemos muchos virus en el ambiente y que hay mucho contagio. Por eso que la Sociedad de Pediatría y nosotros como colegio estamos llamando a las autoridades para que adelanten las vacaciones. Nos parece que la realidad santiaguina es otra y que no podemos -para variar- tener un centralismo tan grande que como en Santiago no hay un problema, entonces no se adelanten las vacaciones en las regiones. Tenemos que aprender a regionalizar, llamado que le hicimos al expresidente Piñera y ahora al presidente Boric: regionalicen las decisiones epidemiológicas en salud para salvar vidas”.