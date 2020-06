El miércoles, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío del proyecto de ley que busca dar solución a trabajadores que son padres o madres, propuesta del gobierno a la iniciativa que se tramita en el Congreso para extender el posnatal.

Según el mandatario, este proyecto “protege a las madres durante el periodo postnatal e incluso si el posnatal se vence mientras estemos en estado de emergencia“, además de todos los padres y madres de hijos menores de 6 años.

De esta manera, el avance de uno u otro proyecto “va a depender de la mirada del gobierno”, sostiene el senador Francisco Huenchumilla (DC). “Interpretaciones jurídicas siempre tenemos, y el problema aquí no es jurídico, el problema es político de si el gobierno quiere o no hacerse cargo de las necesidades que tienen las madres en esta crisis”, afirmó el parlamentario.

Por esta misma razón, el congresista tiene esperanza de que en la comisión mixta se revierta la votación del Senado y “que el gobierno actúe como corresponde, con la sabiduría para entender estos temas“.

En ese sentido, lejos de patrocinar el proyecto de postnatal de emergencia, el gobierno y un sector de la Cámara Alta han puntualizado su inconstitucionalidad dado que implica gastos fiscales, además de que beneficiaría a un número menor que en la iniciativa del Ejecutivo.

“No me entra en la cabeza que un gobierno no haga gestión política y que simplemente recurra a tirar la Constitución encima de la mesa (…). Es un error político que comete el gobierno y se entrampa en cuestiones formales”, dijo Huenchumilla.

Finalmente, el senador demócratacristiano afirmó que el mandatario debiera preferir ceder el liderazgo de ciertas iniciativas y dar más protagonismo a sus ministros y ministras.

“El presidente se expone mucho, tiene una incontinencia verbal que lo hace aparecer continuamente hablando de todo, y lógicamente eso no genera confianza ni credibilidad. (…) El presidente habla demasiado, a veces hace falte escuchar un poco más“, dijo el parlamentario.

