En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, nuestros panelistas conversaron con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Los conceptos de plurinacionalidad y pluralidad judicial, la situación de violencia que hoy se vive en La Araucanía y el futuro de la falange fueron algunos de los temas que conversaron junto al parlamentario.

Ante el inicio de un nuevo proceso constituyente, el ex intendente de la Región de La Araucanía aseguró que hoy “tenemos una tremenda responsabilidad porque este segundo proceso no puede fracasar”. Además, planteó que “el máximo de legitimidad es que nosotros tengamos un proceso (constituyente) por vía de la soberanía popular (…) Me inclino por tener un órgano 100% electo”.

1. “Siento que la derecha chilena no se resigna a tener un tipo de capitalismo distinto al que tenemos”

2. “Creo que se subieron al escenario y cuando tomaron la guitarra se dieron cuenta que costaba cantar”

3. “Me parece que el máximo de legitimidad es que nosotros tengamos un proceso por vía de la soberanía popular”

4. “Tenemos una tremenda responsabilidad porque este segundo proceso no puede fracasar”

5. Por plurinacionalidad y pluralismo jurídico: “En toda la historia constitucional chilena es primera vez que ese tema está al centro de la discusión”