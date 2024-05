Del Caso Hermosilla a la investigación por fraude al fisco: Las respuestas de Felipe Guevara en su primera reaparición mediática

En entrevista con CNN Prime, el exintendente y militante de RN respondió a la investigación por fraude al fisco en el denominado caso "Zumba Millonaria" y sus eventuales vínculos con el fraude en Vitacura.

En su primera reaparición mediática, el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, confirmó en entrevista con CNN Prime que buscará ser el candidato único de la oposición para postular a la alcaldía de San Miguel. El militante de Renovación Nacional (RN) dijo que en el bloque de Chile Vamos esperan que el Partido Social Cristianos y Republicanos se omitan en dicha comuna.

Entre otros temas, Guevara también abordó las polémicas declaraciones de José Antonio Kast en contra del Presidente Gabriel Boric, al decir que Chile es gobernado por un “travesti político”. “No es un concepto que yo utilice, pero entiendo que se refiere al enorme cambio que ha ocurrido en el presidente”, comentó.

#CNNPrime | ¿Por qué aparece nombrado en uno de los audios filtrados entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla? Felipe Guevara: “No conozco al exdirector de la PDI ni al abogado Hermosilla. Me sorprendí” Revisa todas las informaciones en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/q22iDkWdKR — CNN Chile (@CNNChile) May 20, 2024

Caso “Zumba Millonaria”

El exintendente también respondió a las preguntas sobre la investigación por posible fraude al fisco en el caso denominado “Zumba Millonaria”, por el cual personal del OS7 de Carabineros allanó las dependencias del Gobierno Regional Metropolitano para investigar tres proyectos realizados durante la administración de Guevara, en los cuales se invirtieron casi $500 millones.

Frente a ello, fue enfático en señalar que los informes de la indagatoria no lo mencionan en ninguna parte.

De todos modos, recalcó que “si es necesario y útil que yo pueda ir a colaborar, por supuesto que voy a ir“.

#CNNPrime | Felipe Guevara responde a investigación por fraude al fisco en su administración: “Ni en el informe de Contraloría, ni en la querella del CDE, ni del Gobierno Regional, estoy mencionado en ninguna parte” Revisa todas las informaciones en https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/504XGeE9l9 — CNN Chile (@CNNChile) May 20, 2024

Caso Hermosilla

En los controversiales audios del abogado Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, aparece el nombre de Felipe Guevara. Consultado sobre el porqué de su aparición, el militante de RN aseguró que no conoce a ninguno de los implicados.

“Me sorprendí”, sostuvo.

#CNNPrime | ¿Por qué aparece nombrado en uno de los audios filtrados entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla? Felipe Guevara: “No conozco al exdirector de la PDI ni al abogado Hermosilla. Me sorprendí” Revisa todas las informaciones en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/q22iDkWdKR — CNN Chile (@CNNChile) May 20, 2024

Fraude en Vitadura

Quien también fuera alcalde de Lo Barnechea entre 2008 y 2019, fue consultado por eventuales vínculos con el “Caso Torrealba” en Vitacura. Esto luego de que el principal testigo de la investigación, Domingo Prieto, lo sindicara como el inventor del mecanismo de obtención de dinero a través de corporaciones.

“Es tan falso, que en ese proceso que yo he seguido detenidamente, está involucrada la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, todos ellos, (y) en ninguno de los antecedentes que ellos han pedido estoy nombrado, en ninguno. No he sido llamado a declarar como testigo siquiera“, recalcó.

Adjudicación de millonario contrato a su hermano

Otra trama que salpica a Felipe Guevara es en un eventual conflicto de interés en la adjudicación de un millonario contrato a su hermano, Matías Guevara, en La Granja.

Al respecto, dijo que le llama la atención que cada cierto tiempo sea mencionado en casos donde “no tengo ninguna relación”.

“Ese proyecto en La Granja fue adjudicado por la exintendenta Karla Rubilar, fue licitado por la Municipalidad de La Granja, contratado por ellos, y la Intendencia y el Gobierno Regional no tuvieron nada que ver”, afirmó.