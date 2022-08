Un grupo de realizadores de la campaña del “No” para el plebiscito de 1988 contra la dictadura militar, criticó abiertamente el uso de una de sus emblemáticas escenas para la propaganda del Rechazo de cara al plebiscito constitucional de salida. Eugenio Tironi, sociólogo y ex director de contenidos de la campaña del “No”, conversó con CNN Chile sobre esta situación asegurando que “nos parece un exceso comparar lo que está en juego ahora, con lo que estuvo en juego el año ’88. Hoy está en juego dos caminos para alcanzar una Constitución que nos de paz y cohesión social, no está en juego si avanzamos a la democracia o persistimos en la dictadura, no son cosas comparables”.